Henrik Kalmet: tahaksin Eesti teatrites näha rohkem koostöölavastusi

"Mina ootan Eesti teatrilt – juba varem olen seda oodanud ja rääkinud sellest ka siis, kui ma ise Linnateatris töötasin –, et võiks olla seda vabadust natuke rohkem. Noh, Tõnis [Niinemets] on ju hetkel vabakutseline, mina olen olnud päris pikalt vabakutseline… Et oleks neid erinevaid koostöid, et ei oleks nii, et ühed inimesed on siin ja nemad ei saa sealt väga liikuda ja teised inimesed kuskil teises kohas. Et seda läbikäimist võiks rohkem olla, et inimesed liiguksid ja et oleks koostöölavastusi," rääkis Kalmet saates "Hommik Anuga" ja lükkas ümber jutu, et ta võiks Elmo Nüganeni asemel Tallinna Linnateatrit juhtima hakata.

"Ma soovin neile ainult jõudu ja edu ja ma loodan, et võib olla ikka mingil hetkel need teed ristuvad," kommenteeris Kalmet Linnateatriga seonduvat.

Henrik Kalmet ja Tõnis Niinemets saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Saates oli koos Kalmetiga külas ka Niinemets, kes leidis samuti, et teatritevaheline koostöö oleks hea ja tooks teatrimaastikule kindlasti värskust juurde. Niinemets tõdes ka, et nagu teised valdkonnadki, on ka teatrid pidanud viimase aasta jooksul uute oludega kohanema ning töötama tavapärasest teistmoodi. See mõjutab näitleja sõnul mõnevõrra ka tänavust teatripreemiate jagamist, mida tehakse rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil.

"Ma üldse ei alahinda tehtud töid, lihtsalt valikusõel on väiksem, sest tuua sai asju välja palju vähem, et ei ole sellist tavapärast teatriaastat," märkis Niinemets.

"Kvantiteet nüüd kindlasti ei taga kvaliteeti ega vastupidi," lisas seepeale Kalmet, kes on tänavu nomineeritud parima meespeaosatäitja tiitlile.

Mõlemad näitlejad loodavad suvel aga taas lavale saada. Tõnis Niinemets astub siis üles Märt Piusi lavastuses "Ujuja", mis annab inimliku sissevaate dopinguteemasse. Henrik Kalmet teeb rolli aga Priit Võigemasti lavastuses "Bäng".