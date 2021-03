Telesari "Simpsonid" jõuab sel nädalal 700. episoodini

"Kindlasti teeme me 757 episoodi. Ma ei usu, et siis lõpetame, aga ma ei tea, kui kaua me ka jätkame," ütles Jean Varietyle, viidates märtsi alguses tehtud otsusele, et "Simpsonid" saavad ka 33. ja 34. hooaja ehk sari on eetris vähemalt 2023. aastani.

Küsimuse peale, kas oodata võiks ka 1000. osa, Jean muigas ja sõnas, et see tähendaks, et sarja tuleks teha veel 12 aastat. Samas leidis ta, et 1000. episoodini jõudmine ei ole sugugi võimatu, sest isegi kui praegused sarja tegijad otsustavad "Simpsonite" tegemise lõpetada, tuleks sarjale ühel hetkel kindlasti reboot ehk taaskäivitus.

"Ma olen kindel, et pärast mind tulevad "Simpsonid" mingil moel ekraanile tagasi. See sari on liiga suure ulatusega, et see lihtsalt kaduda saaks," sõnas Jean, kes on "Simpsonite" kallal töötanud juba 30 aastat.

Sarjale on ette heidetud seda, et tegelased on kogu aeg sama vanad, kuigi aeg ja tehnoloogia nende ümber muutub. Jeani sõnul visatakse sarja 700. episoodis, mis kannab pealkirja "Manger Things", sel teemal ka nalja. Suures osas on tegemist tagasivaatava osaga, mis paljastab Homeri ja Flandersi minevikust uue nüansi ning kus näidatakse televaatajtele Simpsonite maja täitsa uuest küljest.

"Simpsonite" esimene hooaeg jõudis vaatajateni 1989. aastal.