"Ringvaade" palus eelmisel nädalal televaatajatel anda teada, mis on nende duši all laulmise laulud ja koostas selle põhjal nüüd edetabeli parimast viiest dušilaulust. "Ringvaate" vaatajate lemmikuim dušilugu on "Tulge kõik" ansamblilt Sõnajalg.

Nechayeva märkis, et ta ise laulab duši all omaenda laule.

"Näiteks keerulisi kohti aariatest või kui ma kirjutan laulu, siis ma sageli esitan seda duši all, sest seal on suurepärane akustika. Ma arvan, et varsti on tulemas üks hittduett duši all laulmiseks, nii et tasub silm peal hoida."

Ta usub, et duši all laulmine on suurepärane meditatsiooni ja hingeravi võimalus. "Ma imestasin, et "La Forzat" ei ole lemmikumate dušilaulude nimekirjas. See on hea lugu, mida huilata seal hea akustikaga ruumis, nii et klaasid värisevad."

"Ringvaate" vaatajate dušilugude tipp-5