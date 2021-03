Rein Raamatu "Põrgu" päästsid riiulile jäämisest omal ajal prantslased

1983. aastal valminud "Põrgu" kuulub Eesti joonisfilmi rajaja Rein Raamatu kullafondi. Film, mis loodi Eduard Viiralti tippteoste ja mis hiljem toonud Reinule enim rahvusvahelist tuntust, jäi esialgu riiulile.

"Seda oli juba müüdud erinevatesse kohtadesse ja nad ütlesid, et nemad ei näita seda filmi, et kas te tahate neid koopiaid endale saada," meenutas Raamat. Rääkides sellest, et kas see tegi ka haiget, märkis ta, et see on kõige väiksem valu. "Mulle tehti kogu aeg haiget. Aga ma leppisin sellega, et neil võis olla õigus. Ega mis siin ikka, on niimoodi."

Mõni kuu enne 90. sünnipäeva pälvis Rein Raamat rahvusvahelise animafilmide ühenduse elutööpreemia. Ärapõlatud "Põrgu" pole selles väike osa. Pole ka saladus, et film sündis suurte loomepiinadega. Aeg tiksus tegijate kahjuks. "Põrgu" ülesehitus hakkas tasapisi kujunema, Lepo Sumera lõi muusika, kuid kust leida keegi, kes joonistaks nagu Viiralt?

"Käisin kunstiinstituudis õppejõududega rääkimas, et ega neil ei ole häid joonistajaid nagu Viiralt. Nad ütlesid, et selliseid ei ole. Aga siis ütlesid, et üks on, kes ei ole kunstnik, vaid restauraator, aga joonistab nagu jumal."

See üks oli Vambola Mets. Raamat rääkis talle, et ta tahaks teha filmi, aga tal on vaja kõik tüübid lahti joonistada. "Tal läks silm särama ja kahe nädalaga ta tegi terve pakitäie joonistusi ja see päästis põrgu."

Kuna filmis kujutatud tantsud olid keerulised, tuli peaaegu kogu materjal näitlejatel ette filmida. Monteerija tunnistas, et pole sellist pornot joonisfilmis varem näinud. Arvati, et Raamat saab selle eest kindlasti vastu pead. Rein kutsutigi Moskvasse vaibale juba filmimise ajal. Kuidagi õnnestus jätkata. "Põrgu" liikus mööda parteibosside suvilaid, siis pandi film riiulile ja keelati ära. Pääsetee tõid prantslased.

"Annecy festivali direktor tuli Moskvasse filme valima ja kuulis, et Eestis on tehtud selline film ja ütles, et tahab seda näha. Moskva ei andnud. Ta ütles, et ei sõida enne Moskvast ära, kui näeb seda."

"Põrgu" pälvis festivalil kaks auhinda ja pärast seda veel kümneid auhindu üle maailma.