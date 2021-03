Eesti-Tšehhi valikmängu üleviimisega läheb kaotsi ka Lilleküla murumeistri töö

Eesti jalgpallikoondis pidi kolmapäeval alustama maailmameistrivõistluste valiksarja Tallinnas A. Le Coq Arenal mänguga Tšehhi vastu, kuid viirusolukorra tõttu mängupaik muutus ja kohtumine toimub Poolas Lublinis. See tähendab, et kaotsi läheb ka Lilleküla murumeistri töö ja muru kasvatamisele kulutatud u 60 000 eurot tuleb kanda nüüd kahjudesse.

Muru kasvatamiseks kulus Lilleküla jalgpallikompleksil 50–60 000 eurot, mis tuleb pärast mängukoha muutumist kahjudesse kanda.

"Loodame, et valitsus kompenseerib selle. Kui valitsus arvas, et siia kompleksi ei saa viitekümmet lisainimest panna, kes omavahel kokku ei puutu, siis nii on," tõdes Lilleküla jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja "Ringvaates".

"Eile ma olin väga nukker. Korraks tekkis isegi kerge viha, aga tuleb valitsuse otsust aktsepteerida ja mõista. Olukord riigis on natuke hull, et oleme ju Euroopas number 1," tõdes ta.

"Kuigi mängukorralduse mõttes usun, et siin mängu korraldamine on turvalisem kui käia toidupoes süüa ostmas. Kõik, kes rohelisele platsile tulevad, on testitud ja kõik, kes on tribüünil ja mujal, need omavahel kokku ei puutu."

Kaldoja ütles, et jätkavad siiski telgi pealhoidmist, kuni külmad ilmad mööda saavad.

"Võtame telgi maha esmaspäeval ja altkütted jäävad sisse. Me ei saa piltlikult öeldes juhet seinast välja tõmmata, sest muidu läheks kogu töö raisku ja on oht, et murukate saab olulisi kahjustusi," selgitas ta.

Muudatus läheb Eesti Jalgpalli Liidule maksma ligi 300 000 eurot, mille hulgas on koondise ja korraldajate reisimine, staadioni rent ja muud mängu korraldusega seotud kulud.

Järgmine mäng peaks uue seisu järgi Lilleküla staadionil toimuma aprilli lõpus või mai alguses, kui toimub esimene Premium liiga mäng.

Väljakul muru kasvatamisest rääkides märkis Kaldoja, et võrreldes eelmise aasta märtsiga on selle aasta märts ka märtsikuu vääriline. Selleks, et muru telgi all kasvaks, peab ööpäeva minimaalne temperatuur olema keskmiselt 5 kraadi.

"Väljaku all on küttetorustikku nii põiki kui piki väljakut. Põiki väljakut on torustik 4-meetrise sammuga ja teda tuleb kilometraažilt umbes 2 km. Piki väljakut on samm umbes 1,5 meetrit ja kilometraaž 5 km kanti ehk 7 km torustikku, mida mööda soe õhk liigub üles pinnasesse," selgitas Kaldoja.