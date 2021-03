Baleriin tantsis Soome lahel "Luikede järve" muusika järgi

Varvaskingades ja valges tutus külmakraade trotsides filmis Bagaurdinova end "Luikede järve" muusika järgi tantsimas, viidates sellega luikedele, kes Batareinaja lahe ümbruses elavad ja kelle elupaika ehitus ohustaks, kirjutab Reuters.

"See on unikaalne ajalooline paik, kus luiged pesitsevad, kus pered suviti puhkavad ja kus kalamehed talvel jää peal kala püüavad – nüüd on oht, et see kõik hävitatakse," sõnas tantsija.

Bagautdinova algatas ka petitsiooni, millele on allkirja andnud juba üle 7600 inimese, kes soovivad samuti, et lahe ääres ehitamine lõpetataks.

"Oleks tore, kui minu tantsimise järgselt otsustatakse ehitus lõpetada, kuid tõenäoliselt pole see nii lihtne," nentis Bagautdinova.