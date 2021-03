Enne magama jäämist tuleks mõelda helgeid mõtteid ja nutiseadmetest eemale hoida

Näiteks toimib Kivinuki sõnul väga hästi unejutu kuulamine. Liiga põnevaid jutte aga unejutuna kuulata ei tasu, sest siis hoiab põnevus uinujat ärkvel.

"Ühelt poolt see aitab tähelepanu mujale viia ja kuidagi võtta seda päeva kokku toredalt ja aitab ka muremõtteid eemale viia," kirjeldas Kivinukk, miks unejutte kuulata tasub.

Vähemalt tund enne magama minekut tuleks ka nutiseadmed kõrvale panna, et helkiv ekraan silmi ei häiriks. Samuti tuleb enne magama jäämist mõelda helgeid mõtteid, et päevane ärevus unustada.

"Uneroll on just see, et natuke maha laadida. Sellepärast on oluline, et on piisav arv unetunde, sest siis aju saab maha laadida kõiki neid muresid unenägude ja sügavate unefaaside kaudu," ütles Kivinukk ja lisas, et vajalik uneaeg on igaühel individuaalne.