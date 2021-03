Oscarite võitjad auhindu Zoomi vahendusel vastu võtta ei saa

Nominentidele saadetud kirjas ütlesid Oscarite ülekande produtsendid, et on teinud endast kõik, et kõik osalised saaksid tseremooniale kohale tulla ja seal turvaliselt õhtut nautida.

"Neile, kes tiheda ajagraafiku või raskendatud reisimise tõttu tseremoonial osaleda ei saa - Zoomi vahendusel õhtus osaleda pole võimalik," seisis kirjas. "Oleme andnud endast parima, et tseremooniat saaks nautida turvaliselt koha peal ning et see oleks nauditav ka miljonitele filmifännidele üle maailma. Tunneme, et virtuaalne aspekt rikuks meie pingutused."

Kirjas lisati, et tseremoonial on koha peal olemas eraldi meditsiinimeeskond, kes viib läbi koroonaviiruse testimist. "Neile, kes reisivad Los Angelesse mujalt, saadetakse eraldi instruktsioonid," lubati kirjas.

Samuti palusid produtsendid nominentidel end uhkelt riidesse panna. Eraldi meeldetuletust peeti vajalikuks pärast seda, kui Kuldsete Gloobuste jagamisel võtsid mõned võitjad auhinda vastu väga kodustes riietes ja tavalise väljanägemisega. "Meie eesmärk on ühendada inspireeriv ja püüdlik, mis tähendab, et uhkelt riietuda on väga tervitatav, kuid casual stiilis kindlasti mitte."

93. Oscarite gala toimub 25. aprillil Los Angeleses.