Justin Bieber avaldas uue albumi ja video loole "Peaches"

Loos "Peaches" ja selle videos löövad kaasa ka Daniel Caesar ja Giveon. Bieber on sotsiaalmeedias video tulekule vihjanud, postitades pilte endast koos Caesari ja Giveoniga.

"Peaches" on uue albumi 12. lugu. Värskelt albumilt leiab lisaks uuele muusikale ka juba varasemalt avaldatud singlid "Hold On" ja "Anyone" ning ka "Lonely" Benny Blancoga ja "Holy" Chance The Rapperiga.