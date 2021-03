Lana Del Rey avaldas uue albumi

Muusik teatas uuest albumist juba eelmise aasta mais ning album pidi esialgsete plaanide järgi ilmuma septembris. Vinüülide tootmisega läks aga aega, mistõttu lükkus ka albumi ilmumine edasi, kirjutab Consequence of Sound.

11 looga albumilt leiab ka juba varem ilmunud lood "Let Me Love You Like a Woman" ja "Chemtrails Over the Country Club". Albumi lõpulugu on kaver Joni Mitchelli 1970. aasta loost "For Free".