Euroopa raadiojaamad mängivad solidaarsuse näitamiseks lugu "You'll Never Walk Alone"

Seda tehti esimest korda juba mullu kevadel, kui koroonakriis oli maailmas tuure kogumas. Idee käis välja üks Hollandi raadiojaam, lootes näidata, et kriis võib inimesi kokku tuua.

At times like this, it's important we look out for each other.



Listen on Friday morning at 7.45 on @bbcsounds as we join forces with radio stations across Europe to play Gerry and the Pacemakers' 'You'll Never Walk Alone'.@zoetheball | @gregjames | @laurenlaverne pic.twitter.com/gYaMpvZ3pn