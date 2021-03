Viieliikmeline perekond võitles koroonaviirusega, pere noorim nakatanu oli vaid kuuekuune

Esmalt jäi haigeks isa Mairon Pihor, seejärel ka ema Kaisa Pihor ja siis nende kolm last – kuueaastane, kaheaastane ja pooleaastane.

Kaisa tõdes, et ise haigeks jäädes ta laste pärast esialgu muret tunda ei osanudki, sest levisid jutud, et lapsed koroonaviirust kuigi raskelt ei põe. Pigem kartis ta vanemate lähedaste pärast.

"Kõige hullem oli see, et maitsemeel kadus ära. Ma tegin veel videosid, kus ma sõin sinepit ja lagritsat. See oli enne seda, kui poeg tugevalt haigeks jäi – kui jäi, siis tundus ikka väga hull," meenutas Mairon haigeolemise aega.

Lastest esimesena kerkis palavik kaheaastasel, ent peagi järgnes talle ka beebi, kes palaviku tõttu magada ei saanud. Järgmisel päeval tundis kuueaastane, et ta keha valutab ja sel päeval soovis ta isegi lõunauinakut teha.

Noorima lapse palavik kerkis aga eriti kõrgeks – palavikualandaja abil saadi temperatuur 38,9 kraadile, ent muidu lähenes lapse kehatemperatuur 40 kraadile.

"Oli näha, et lapsle on väga halb olla, ta oli ainult süles, ta oli hoopis teistsugune, kui ta tavaliselt on," rääkis Kaisa ja lisas, et laps ei tahtnud ka süüa, mistõttu andis ta talle lusikaga vett, et beebil vedelikupuudust ei tekiks.

Koju kutsuti ka kiirabi, kes kõrvast lapse temperatuuri mõõtis, kuid midagi muud väga teha ei saanudki. Perel soovitati helistada lastehaigla EMO-sse, ent kuna kogu pere oli koroonaviiruses, ei soovitud seal nendega väga midagi teha. Merimetsa haiglast rahustati vanemaid aga, et nende haiglasse oli nädalaks sisse kirjutatud kahekuune, kes koroonast ilusti võitu sai. Haiglast öeldi ka, et kui pere tunneb, et enam ei jaksa, siis on nad kindlasti haiglasse oodatud.

Järgmiseks päevaks oli pisipoja palavik aga taandumas ja haiglasse sõit ei olnudki vajalik.

"Siis oli juba näha, et lapsel tuleb natuke eluvaimu sisse, ta ei olnud enam nii loid," meenutas Kaisa ja lisas, et kuigi kogemus oli hirmus, rahustas teda see, et tegemist oli kolmanda lapsega ehk mingigi teadmine laste ravimise osas oli juba olemas.