Evelin Võigemast ja David Vseviov said AstraZeneca vaktsiini: raskeid kõrvalmõjusid ei olnud

Nii Vseviov kui ka Võigemast tõdesid, et enne vaktsiini saamist nad hirmu ei tundnud.

"Ma mõtlesin muidugi selle asja enda jaoks läbi, aga ma usaldan oma perearsti ja ma usaldan Eesti meditsiinisüsteemi," sõnas Võigemast ja lisas, et kuigi ta eelmise aasta aprillis koroona läbi põdes, tal enam antikehasid ei ole. Koroonaviirust ta aga uuesti põdeda ei taha, mistõttu tundus talle ka mõistlik end vaktsineerda lasta.

Võigemast nentis, et süsti saamise päeval tundis ta väsimust ja hiljem ka pea veidi valutas, ent see läks kiirelt üle.

Vseviov rääkis aga, et temal pole seni ühtegi kõrvalmõju olnud ning enesetunne on väga hea.

"Ei olnud hirme ja televaatajad võivad ju järeldada, kuidas ma välja näen, ma heitsin just pilgu peeglisse ja mu meelest pole viga – samasugune nagu enne vaktsiini," ütles Vseviov.

Ta lisas, et vaktsineerimine on tema arvates mõistlik tegevus, sest mitmed haigused on just tänu vaktsineerimisele ära kadunud.