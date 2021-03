Menusari "Eve'i tapmine" saab viimase hooaja

AMC menusarja "Eve'i tapmine" ("Killing Eve") tegijad teatasid, et neljas hooaeg, mille võtetega alustatakse suvel, jääb sarja viimaseks.

Spioonisarja kaheksaosalise viimase hooajaga lõpetab agent Eve Polastri (Sandra Oh) psühhopaadist kurjategija Oksana Astankova (Jodie Comer) tagaajamise, kirjutab Consequence of sound.

Nii Oh kui ka Comer sõnasid, et nad on tänulikud sarja tegijatele ja fännidele ning ootavad põnevusega viimast hooaega.

Sarja viimase hooaja võtted toimuvad sel suvel Euroopas ning vaatajateni jõuab viimane hooaeg järgmisel aastal.

Sari põhineb Luke Jenningsi raamatusarjal "Villanelle".

Sari on aastate jooksul pälvinud 19 Emmy nominatsiooni. Comer võitis oma rolli eest Emmy, Oh võitis aga Kuldgloobuse.