Galerii: ETV uus saade "Priitahtlikud" toob vaatajateni lood vabatahtlikest päästjatest

"Meil on üle 150 erineva ühingu, kuhu kuulub üle 3000 inimese, kes kõik teevad vabatahtlikku päästjate tööd," sõnas saate produtsent Laura Kõrvits.

Iga ühing on oma nägu, ent neid kõiki saatesarjas tutvustada ei jõua.

"See võtaks mitu aastat, et need kõik läbi käia ja neid kõiki päriselt tundma õppida. Meie proovime saates portreteerida mõnda neist," ültes saate toimetaja Robert Kõrvits.

Mõnes mõttes jääb päästjatel tööd aina vähemaks, sest tulekahjusid on Eestis üha vähem, ent samas on see märk sellest, et päästjad on head ennetustööd. Logelemisaega päästjatel tegelikult eriti polegi, sest lisaks tulekustutamisele on neil ka mitmeid teisi tööülesandeid. Suure osa ajast võtab ka autode putitamine.

"Päästeamet annab neile oma vanu autosid, aga näiteks Järva-Jaani mehed ütlesid mulle, et nemad viimati päästeameti autot vastu ei võtnud, sest neil on endal paremad ehitatud," ütles Laura Kõrvits, lisades, et tehnika fanatism on päästjaid ühendav märksõna.

"Need inimesed tegutsevad missioonitunde pealt, et nende kodu oleks kaitstud," lisas ta.

"Priitahtlikud" on ETV eetris reedeti kell 20.00.