Moeekspert Kristina Herodes rääkis "Terevisioonis" kevadtrendidest

Herodese sõnul on selle kevade värv sidrunikarva pastelne kollane. "Mida kõik inimesed otsivad, mida kõik vajame, on optimismilaeng, päike, midagi positiivset, midagi, mis ütleb, et jama on möödas," rääkis Herodes. "Moeloojad mängivad emotsioonide peale ja kollane on positiivne."

"Lahe on kollase juures see, et kui paned selle selga, siis oled tõenäoliselt ainus päikesekiir seltskonnas. Kunagi tegime küsitluse, mida inimesed kannavad ja selgus, et kollast pole paljude riidekapis," rääkis ta. "Inimesed arvavad, et kollane ei sobi põhjamaalasele, aga see pole tõsi. Otsi õiget tooni kollane ja vaata, kuidas nägu särama lööb!"

Kollase kõrval on rõõmsaid värve selleks kevadeks tema sõnul veel: helge pastelne sirelililla, münditoonid, roosad toonid.

Riideesemetest on moes pükskostüüm. "Pükskostüümi tagasitulekut tervitan moeeksperdi seisukohalt, see on midagi jäävat, ta ei lähe moest ära," rääkis Herodes. "Pükskostüüm on kohutavalt hea asi. Ma kannan ühte pükskostüümi, mis on 30 aastat tagasi tehtud."

Koroonapiirangute tõttu pole inimesed aasta jooksul palju saanud käia kuskil, kus ilusaid riideid näidata, kuid moemaailmal Herodese sõnul seetõttu halvemini ei lähe. "Moedisaineritest läheb hästi nendel, kes on adapteerunud selle situatsiooniga ja tootnud asju, mida inimesed tahavad kodus kanda, nemad on paremini vee peal. Aga vee peal on ka need, kes tunnevad emotsionaalset vibe'i, kellel on emotsionaalne side oma klientidega. Muide väga palju müüakse kõrgmoodi, õhtukleite, haute couture'i," nentis ta.

"Näiteks Roberta Einer, tegin temaga intervjuu ja ta ütles, et tal ei ole kunagi olnud nii head aastat. Temal on väga lukusulikest kangastest rõivad, palju käsitööd, omapärane disain," rääkis ta ja lisas, et inimene, kes istub kodus, tahab tuju tõsta ja tellibki endale kleidi.

Tema sõnul on oluline hoolitseda enda eest ka siis, kui pole otseselt vaja kuskile minna. "Olen ka vaadanud, et see motivatsioon või iseenda elu nautimise võime kipub kustuma, kui enda eest enam ei hoolitse," tõdes ta. "Nagu räägitakse, et Eesti inimesed, isegi kui küüditati, panid ikka kaabu pähe ja kammisid juuksed, nii palju hoolitsesid enda eest ikka."

"Iga minut, mille investeerid endasse, on investeering sinu heasse meeleolusse. Nii et tasub end kodus uhkelt riidesse panna. Mina värvin huuli vahel isegi siis, kui lähen lastega parki."