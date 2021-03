Uus bänd Diskofon teeb uues võtmes retrodiskot

Eesti muusikamaastikul on pead kergitanud uus bänd Diskofon. Kuueliikmelise bändi laulja, näitleja Piret Krumm rääkis "Terevisioonis", et sellist laadi tantsumuusika on talle alati südamelähedane olnud.

"Poisid tegelikult kutsusid mind oma bändi. Olin väga meelitatud," rääkis Krumm. "Sellist laadi tantsumuusika, kus võid tundideks unustada end tantsupõrandale, on alati olnud mulle südamelähedane."

"Ka praegusel hetkel disko kuulamine on sisemiste vibratsioonide kergitamine, ta tekitab hea tuju," rääkis ta ja lisas, et kui kontserte andma saab hakata, on nemad valmis. "Meil on auto ees, oleme kohe valmis minema igale poole."

Nagu mitmed muusikalised koosseisud, sündis ka Diskofon suuresti koroonaajal. "See tõepoolest vormus sellel ajal, kui see pandeemia hakkas meie riigis ja täna on ootamatult "Terevisioonis" meie nii-öelda esilinastus. Praegusel ajal hoopis teistmoodi kui muidu."

Tõepoolest, "Terevisioonis" oli Diskofoni esimene etteaste, kuid materjali on neil juba küllaga. "Meil on ikkagi terve korralik kava olemas, ei pea muretsema, et lood otsa saaks."

Nagu nimigi reedab, teeb Diskofon Krummi sõnul retrohõngulist muusikat, eelkõige diskot. "On plaanis kasutada varasemaid hitte, panna oma kastmesse ja arranžeerida tänapäevasemalt," selgitas ta ja ütles, et üks unustuse hõlma vajuv laul on "Astu veel üks samm" Marju Länikult, mille Diskofon omamoodi seadnud ning uuel nädalal on bändilt oodata loole ka videot.