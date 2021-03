Eesti raamatublogijal on tuhandeid fänne üle maailma

"Ringvaade" tegi juttu Suurbritannias elava eestlanna Triin Vihuriga, kes on bookstagrammer ehk raamatublogija, kes teeb raamatutest pilte ja paneb need koos soovitustega Instagrami üles.

See, mida Vihur loeb, jälgib Instagramis ligi 100 000 inimest üle maailma. "Olen teinud seda seitse aastat, nii et minu jaoks pole see üldse uus asi," rääkis Vihur. "Kuna mulle meeldib fotograafia ja mulle meeldib lugeda, siis kasvas see hobist välja. Kui Instagrami kasutama hakkasin, siis märkasin, et inimesed teevad pilte oma raamatutest. Seal oli võib-olla viis inimest, kes tegid ja ma olin üks esimesi tegelikult."

Tänaseks on tema Instagrami konto wordchild maailma kümne jälgituma bookstagrammer'i seas. Tuntud Penguini kirjastus valis Vihuri samuti oma lemmikute hulka. Lugema hakkas ta juba 4-aastaselt, veerides kokku ajalehtede pealkirju.

"Päevas üritan lugeda vähemalt tunni või siis peatükkide kaupa. Pildistan nädalavahetusel, teen kiiresti pildid valmis," rääkis ta ja lisas, et teeb pildid kaamera asemel hoopis telefoniga, sest on aja jooksul aru saanud, et nii on kiirem. "Igal õhtul teleka kõrval siis postitan, muudan, töötlen pilte ja mõtlen pealkirju piltidele. See ongi saanud rutiiniks."

Tema sõnul armastavad tema jälgijad eriti klassikalise kirjandusega seonduvaid postitusi. "Minu sõbranna, kellel on ka raamatu-Instagaram, ütles, et ta ei saa muud kui klassikalist kirjandust üles panna, sest inimestele ei meeldi miski muu. Päriselus on hoopis vastupidi, ma ei tea kedagi, kes klassikat loeks."

Vihur ei oska öelda, kui palju raamatuid tal täpselt on, kuid hindab selleks arvuks olevat midagi tuhande ja kahe tuhande vahel. Palju saadetakse talle raamatuid erinevatest kirjastustest. "Kogenumad kirjastused küsivad, kas sa tahad seda raamatut lugeda, me saadame sulle, siis ütlen, et jah ja aitäh. Aga see ei tähenda, et ma pean neist postitama ja hästi rääkima. Ma tihti teen lihtsalt pildid raamatuhunnikust, et need on raamatud, mida ma kavatsen lugeda ja kirjastused on enamasti rahul sellega."

Kõige rohkem armastab Vihur lugeda klassikat - vene, prantsuse ja inglise ilukirjandust. Ka aimekirjandus ja biograafiad on tema lugemismenüüs olulisel kohal.

"Mu lemmikraamat on Francois Mauriaci "Therse Desqueyroux". See pole populaarne klassika, aga see on ühest Prantsusmaa naisest, kes oma abikaasa mürgitab, sest ta tüdineb ära temast. Seda olen ma mitu korda lugenud ja pole ära väsinud." Tema sõnul on tähtis raamatute juures ka see, mis tunde see tekitab. "Siis on hea raamat, kui tekitab suuri tundeid ja jääb meelde," ütles Vihur.