Lauri Pihlap valis välja enda tänavuse Eurovisiooni lemmiklood

Island

Daði og Gagnamagnið "10 Years"

"Mulle meeldis nende eelmise aasta laul, mulle hakkas see punt meeldima," rääkis Pihlap. "Mulle tundub, et see on ansambel, kellel on omanäoline käekiri ja esinemismundrid. Solistil on ilus tämber ja hea hääl."

"See on tore lugu, kus salm on parem kui refrään. Nende eelmise aasta lugu meeldis mulle tiba rohkem. Nüüd olen seda uut kuulnud kolm-neli korda ja see meeldib järjest rohkem. Positiivne ja mõnus popfunk. Arvestades koreograafiat ja pidevat silmategemist, siis nad ei võta ennast väga tõsiselt, aga nad on andekad ja teevad asja väga hästi," ütles Pihlap.

Leedu

The Roop "Discoteque"

"Nad olid eelmisel aastal suurfavoriit, aga mulle meeldib selle aasta lugu rohkem. Punt, kellel on oma käekiri. Justin Timberlake'i "Sexyback" saab kokku Depeche Mode'ga, industriaalse popi kõla."

Pihlap usub, et laul saab hea koha. "Mul on tunne, et furoor oli eelmisel aastal suurem. Sel aastal pole võidulugu, aga kõrge koht kindlasti."

Rootsi

Tusse "Voices"



Pihlap tõdes, et see on kena lugu, kuid jääb tema jaoks veidi keskpäraseks. "Rootsis latt on alati nii kõrgel ja ma ei leidnud maagiat, mis on varem olnud, aga hästi lauldud."

"Väga noor tüüp, kellel on suhteliselt traagline lugu õnneliku lõpuga, kust ta pärines ja kuidas lõpuks jõudis Rootsi, mis on ta kodumaa nüüd. See lugu liigutab kindlasti paljusid ja ta on ise andekas tüüp, aga minu jaoks tõenäoliselt poleks võidulugu."

Itaalia

Måneskin "ZITTI E BUONI"



"Seal on attitude ja meeledejääv refrään," kommenteeris Pihlap Itaalia laulu. "Kahjuks itaalia keelt ei oska ja aru ei saa, aga selline rokipala Eurovisioonil saab olema värskendav ja nad esindavad midagi teistsugust."

Soome

Blind Channel "Dark Side"

"Minu esmane mulje oli, et oleks nagu paarikümne aasta tagusesse aega läinud, kus maailma suurimad bändid olid Limp Bizkit ja Linkin Park," rääkis Pihlap. "Nad iseloomustavad oma stiili sõnadega post hardcore ja violent pop ehk vägivaldne popp."

"Esimest korda kuuldes, ei taha öelda, et külmaks jättis, aga ma ei osanud suhtuda. Mida rohkem kuulasin, seda veenvam see oli. Eurolaval äärmiselt värske kindlasti. Millised on võiduvõimalused, ma ei tea... Lordi efekti välja ei anna aastal 2021, aga elame ja näeme."

Šveits

Gjon's Tears "Tout l'Univers"

Šveitsi tänavuse loo tituleeris Pihlap enda lemmikuks. "Usun, et variant on, et võita võib, aga hinges tunnen, et nii hästi ei pruugi minna. See, et see minu lemmik on, ei tähenda, et see massidele peale läheb," ütles ta.