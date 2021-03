Fotod: e-etteütluse võitja sai auhinna kätte

Lohu tunnistas, et tema jaoks ei olnud seekordne tekst väga raske. "Kuulasin ka eelnevalt saatelõike, kus öeldi, et ei maksa üle mõelda. Ju siis see selle edu ka tõi. Oli lihtne, aga rikkalik tekst, seniste teadmise ja vaistu põhjal hästi tehtav," rääkis ta.

Võitja sõnul on tal olnud suurepärased emakeeleõpetajad ning ta on varemgi paljudel keelekonkurssidel osalenud. E-etteütlust on ta kirjutanud juba vähemalt viis viimast aastat.

