Elliot Page on ajakirja Time esimene transmehest kaanestaar

34-aastane näitleja, kes on kaasa teinud näiteks filmides "Inception" ja "X-Men", teatas detsembris Instagramis, et ta on transsooline ja Elleni asemel on tema nimi nüüd hoopis Elliot. Time'le antud intervjuu on tema esimene intervjuu sel teemal, kirjutab CNN.

Intervjuus arutleb Page näiteks selle üle, milline reaktsioon tema teadaandele järgnes ning milline on üleüldse suhtumine transsoolistesse ja nende õigustesse. Lisaks meenutab Page, kuidas ta juba lapsepõlvest saati tundis end rohkem poisi kui tüdrukuna.

Page'i pildistas fotograaf Wynne Neilly.