Algas kandidaatide esitamine Eesti filmi- ja teleauhindade konkursile

"EFTA gala võtab viiendal toimumiskorral kokku märgilise 2020. aasta, mil keerulistele aegadele vaatamata tuli välja suur hulk kodumaiseid mängu- ja dokumentaalfilme," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Rõõm on tõdeda, et viimaste aastate filmirohkus on toonud kaasa kvaliteedihüppe, samuti on telemaastik saanud rikkamaks kohalike voogedastuskanalite võrra. Seda enam on oluline, et valdkonna tipptegijad saaksid tunnustatud," lisas Sepp.

EFTA raames jagatakse tunnustusi 30 kategoorias, millest pooled on tele- ja pooled filmikategooriates.

Filmiauhindade kategooriad:

Parim mängufilm

Parim dokumentaalfilm

Parim animafilm

Parim lühifilm

Parim režissöör

Parim stsenarist

Parim operaator

Parim montaažirežissöör

Parim helirežissöör

Parim helilooja

Parim filmkunstnik

Parim kostüümikunstnik

Parim naisnäitleja

Parim meesnäitleja

Aasta tegija

Teleauhindade kategooriad:

Parim teleseriaal

Parim tõsielusaade

Parim päevakajasaade

Parim meelelahutussaade

Parim erisaade

Parim ajakirjanduslik lugu

Parim intervjueerija

Parim reporter

Parim meelelahutussaate juht

Parim naisnäitleja sarjas

Parim meesnäitleja sarjas

Aasta uus tulija

Aasta sisulooja

Aasta vormilooja

Panus Eesti televaldkonda

Kandidaate saab esitada kuni 15. aprillini. Auhinnasaajad valib erialaspetsialistidest koosnev žürii. EFTA 2021 nominendid tehakse avalikuks augustis ning võitjad kuulutatakse välja 17. septembril Alexela kontserdimajas toimuval pidulikul galal.

"Varasemalt kevaditi toimunud EFTA gala leiab juba teist aastat järjest aset septembrikuus, sest sügisel on lootust tuua nominendid lavale ja kutsuda publik saali, aga elame-näeme, " täpsustas Sepp.

Pidulik gala kantakse üle ETV ja ETV2 vahendusel.