"Täna 30 aastat tagasi" | Eesti vabaks saamise kaalukausil oli kaks võimalust

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aasta kevadel olid kaalukausil Eesti vabaks saamise kaks võimalust. Ülemnõukogus ehk parlamendis räägiti pigem uue riigi sünnist, kus võrdsed õigused on kõigil elanikel, sh ka suurel migrantide kogukonnal. Radikaalsem Eesti Kongress pooldas sõjaeelse riigi taastamist ning just eestlaste sõnaõigust. Vastuolu poliitiliste jõudude vahel oli suur.

Eesti Kongress tegi ka rahva poole pöördumise, kus rõhutati, et eestlased on oma kodumaal vähemusse jäämas ja immigratsioon tuleb viivitamatult peatada.

"Põhimõtteliselt see protestib nullvariandi vastu, mis oli tol ajal tõepoolest ka arutelu all – kõigile, kes Eestis elavad, anda Eesti kodakondsus. On üsna loomulik, et Eesti Kongress pidas vajalikuks rõhutada, et vabariik tuleb taastada järjepidevuse alusel ja ka kodakondsust saab anda samuti järjepidevuse alusel," rääkis toonane Eesti Kongressi liige Aleksei Lotman.

Kuigi võimaliku vabadusetee osas läksid seisukohad lahku, oli üks asi toona siiski selge – Eesti oli teel iseseisvuse poole.

"See, et me oleme teel iseseisvuse poole, oli täiesti selge. Vähe sellest, mina olin ka kümme aastat varem üsna kindel, et minu silmad näevad veel Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja Eesti iseseisvumist. Aga see, et 1991. aasta esimesel poolel nüüd näha ette, et sama aasta lõpus me oleme iseseisvad – ma arvan, et tol hetkel väga vähesed suutsid seda tajuda," sõnas Lotman.

"Meil ju kellelgi ei olnud tol ajal mingit lootust, et me saame kuidagi jõuga Nõukogude Liidu küljest lahti lükata, kuigi vastav lauluke oli ka juba ammu olemas, kuidas Peipsi kohalt lükkame lahti, aga me kõik teadsime, et õigus on meie poolel, aga jõud oli teisel pool," lisas Lotman.

"Täna 30 aastat tagasi" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.00.