Eurovisiooni favoriit on tänavu Šveits, Eestile ennustatakse kohta viimaste seas

Ennustusportaalide arvamusi koondava Eurovision Worldi andmetel hinnatakse Šveitsi võiduvõimalusi 18 protsendile. Šveitsi esindab Eurovisioonil Gjon's Tears looga "Tout l'Univers". Ka eelmisel aastal Eurovisioonil osalema pidanud laulja loodab, et ta lugu tekitab inimestes häid emotsioone.

Kui Šveits tänavu Eurovisiooni võidaks, oleks see nende kolmas võit – Šveits on lauluvõistluse võitnud kahel korral, aastatel 1956 ja 1988.

Malta võidu tõenäosus on aga 16 protsenti. Maltat esindab Eurovisioonil Destiny looga "Je Me Casse". Ka Destiny pidi lauluvõistlusel juba eelmisel aastal osalema, kuid toona teda esimeste sekka ei ennustatud.

Kui Destiny Eurovisiooni võidaks, oleks see Malta jaoks esimene lauluvõistluse võit. Nende seni parim tulemus on teine koht 2002. aastal.

Järgmistena on edetabelis ära toodud Bulgaaria ja Prantsusmaa, mõlema riigi võidutõenäosus on kaheksa protsenti.

Esiviisikusse mahub veel ka Itaalia, kelle võiduvõimalusi hinnatakse seitsmele protsendile.

Eesti on aga tabeli lõpuosas, 36. kohal ning Eesti võidutõenäosus on alla ühe protsendi. Eestist tagapool on vaid Tšehhi, Hispaania, Sloveenia ja Albaania. Neist riikidest Hispaania on aga kindlasti finaalis, sest kuulub viie suurriigi hulka.

Fännide pingerivis on seis sarnane

Mitmed fännid on kokku pannud ka oma isiklikud edetabelid, kus samuti Eestilt kõrgele kohale ei paigutada. Kõrgeim koht, mille Eesti seitsmes vaadatud videos sai, oli 17. Rohkem oli aga neid, kes paigutasid Eesti nii taha, et Uku Suviste finaali ei pääsekski.

Enim esikohti sai seitsme video põhjal kokku Šveits, mis paigutati esikohale kolmel korral.

