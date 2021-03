Nagy Bögö avaldas teise osa albumilt "Erinevad maailmad"

Kui avaldatava albumi esimesed lood olid talviselt melanhoolsed ja mõtlikud, siis uute lugude märksõnad on tärkamine ja uutesse algustesse peidetud lootus. Värskete lugude seas on lisaks kolmele instrumentaalpalale ka laul "Neitsit, neitsit, nõnna noor".

"See on lugu armumisest ja lootuse tärkamisest, nagu kevaditi ikka sageli juhtub. See armastus jääb kahjuks küll vastamata," rääkis bändi kitarrist Jaan-Eerik Aardam.

Instrumentaalpala "Juuli" on justkui soojendus eesootavale suvele, sõnas bändi torupillimängija Karolin Übner.

"Loo põhimeloodia leidsime tegelikult ühelt Ungari naiselt, kes lauluga torupilli imiteeris. Meie aga panime selle viisi torupilli peale tagasi ja välja tuli hoogne lugu, mis loob minu arvates mõnusa suvise festivali meeleolu," sõnas Übner.

Lisaks kõlavad albumi teises osas veel lood "Tagasitulek" ja "Elu kannab".

Albumi "Erinevad maailmad" esimese osa avaldas Nagy Bögö digitaalselt jaanuaris. Albumi kolmas ja ühtlasi ka viimane osa ilmub suve alguseks. Tegemist on koosseisu teise albumiga, mis on osaliste sõnul võrreldes debüütalbumiga "Kõik, mis torupillist" võtnud indipopilikuma suuna, unustamata siiski pärimusmuusika elemente.