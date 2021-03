Rita Ray avaldas muusikavideo singlile "Love Ain't the Same"

Rita Ray avaldas muusikavideo oma reedel ilmunud singlile "Love Ain't the Same", mis on ühtlasi tema esimene muusikavideo.

Super 8 videokaameraga üles võetud "Love Ain't the Same" muusikavideo on tehtud Põhja-Eesti rannikul ja nagu muusikaga soovis Ray anda edasi purunenud suhtest nn võitjana väljumise mõrumagusat tunnet, siis sama ideed kannavad ka loo visuaalid.

"Love Ain't the Same" on ühtlasi esimene pilguheit Rita Ray 2021. aasta sügisel ilmuvale teisele albumile, mille loomisel ja salvestamisel teeb Ray tihedat koostööd bändiga, kus kitarril on Kristen Kütner, trummide taga Ott Adamson, klahvidel Artis Boriss ja bassil Jasper Alamaa.