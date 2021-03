Fotod ja video: lauluväljaku tule- ja raadiotorn said moodsa valgustuse

Teisipäeva õhtul demonstreerisid RGB Baltic valguskunstnikud võimalusi, mida tulevikus lauluväljakul kasutada saab.

"Me oleme saanud valmis laulukaare suurejoonelise valgustamisega. Kui me aasta aega tagasi valgustasime laulukaare eest ja tagant, siis täna valgustasime laulukaare tuletorni ja raadiotorni. Üks sümbolobjekt peab olema väärikas ja väärikalt valgustatud," selgitas lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja "Aktuaalsele kaamerale".

"Seda ajendas tegema see, et olid probleemid süütamisega ja sellest tulenevalt on lauluväljak koht, kus peab olema kõigil turvaline. Ja meie kompleks ongi nüüd silmapaistev, valgustatud ja kõigile ilusasti nähtav," lisas ta.

Saareoja ütles, et valgustus süttib päikeseloojangul ja põleb kogu öö.

"Lauluväljak on siis pimedal ajal kõigile nähtav. See on avatud park, mida saavad kõik inimesed tulla ja ise imetleda. Ja kindlasti, kui on tähtpäevad, suursündmused, siis vastavalt sellele saame laulukaart veel uhkemalt ja veel võimsamalt valgustada," ütles Saareoja.