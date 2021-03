Toitumisnõustaja: kevadel tuleks oma toidulauda köögiviljadega turgutada

"Kevadel kindlasti tuleks turgutada ja mitmekesistada oma toidulauda köögiviljadega, idanditega ja hapendatud asjadega, et anda just sellist mõnusat värskust ja C-vitamiini laksu natuke," rääkis Taimur "Terevisioonis" ja tõi näiteks, et hapukurk sobib tatrasalati sisse väga hästi. Samuti võib valmistada naadipestot või lisada salatisse kuusevõrseid.

Kel aga värskeid köögivilju käe pärast ei ole, võib neid ka poest külmutatud kujul osta.

"Ei ole nii, et kui ta on külmutatud, et siis ta on töödeldud ja sealt enam midagi kasulikku ei saa. Need on kiirkülmutatud ja tegelikult see, kui palju sa sealt midagi saad, sõltub sellest, mis sa selle toiduga edasi teed," ütles Taimur ja lisas, et kui köögiviljad täiesti pehmeks kuumutada, saab sealt kasulikke aineid vähe, ent juurikaid kergelt vokkides jäävad vajalikud vitamiinid alles.

Taimuri sõnul ei piisa aga ka sellest, kui iga päev vaid kurki ja tomatit toidule lisada, vaid see valik peab olema siiski mitmekesisem.

"Mida värvilisem see juurikate valik on, seda rohkem saab sealt häid toitaineid ja vitamiine," ütles ta.