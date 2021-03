Jaanus Saagol ilmus debüütsingel "Aastaajad"

"Arvasin, et teen teadmata ajaks muusikast pausi, aga siis hakkas looming ise ennast välja pressima ja andis mõista, et mees, me siin elame sinuga ikkagi sümbioosis," rääkis Jaanus loo sünnist.

"Kirjutasin selle laulu enda elukaaslasele, kui olime mõnda aega koos olnud. Sõnum võib olla küll veidi naiivne, aga mulle meeldib unistada ja usun, et positiivselt mõeldes on elu lihtsam," lisas ta.

Muusikavideo valmis nutitelefoniga filmitud kaadritest, mida salvestati talvel mööda Eestimaad ringi sõites. Video monteeris kokku Rauno Laikjõe.

Loo autor on Jaanus Saago.