ETV2 lisab kaugõppe toetamiseks päevasesse kavva harivaid dokumentaalfilme

Sellest nädalast hakkab ETV2 lisama päevasesse telekavasse loodus- ning teadusdokumentaale sooviga toetada kaugõpet alates 4. klassist ning pakkuda sisukat ning harivat vaatamist kogu perele. Päevane teleprogramm sobib oma sisult täiendama loodusõpetuse, bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiatundides õpitut.

Loodus- ja teadusdokumentaalid jõuavad ETV2 eetrisse pärastlõunasel ajal. Sel kolmapäeval näitab ETV2 alates kell 14 järjestikku kaht dokumentaalfilmi toidu- ja maitseteadustest: "Toidu evolutsioon" ja "Kogu tõde maitsest". Neljapäeval saab alates kell 12.30 vaadata neljasaosalist populaarteaduslikku sarja "Hämmastav aju", mille iga osa keskendub aju ja mõistuse erinevatele tahkudele. Filme saab endale sobival ajal järele vaadata nii jupiter.err.ee kui ka lastekraan.ee lehelt.

Programm täieneb iganädalaselt, kava leiab ETV2 kodulehelt. Jätkuvalt pakub ETV2 erinevaid animafilme väiksematele vaatajatele, eetris on need hommikuti kella 7 ja õhtuti peale kella 16. Igal argipäeval kell 16.45 ja 18.45 on teleekraan noortesaate "Nova" reporterite päralt.

ETV2 laste- ja noorteprogramm on järelvaadatav lasteekraani lehel, kust lisaks leiab erinevaid sarju, audioraamatuid ja tegevusi ning mänge koduseks ühistegevuseks. Kuni 20. märtsini kutsub lasteekraan osalema fantaasiavõistlusel "Kevad", kus tuleb leidlikult kokku panna sõna "Kevad". Tähed võib kokku panna kodus leiduvatest asjadest, meisterdada millestki, maalida või moodusta iseendast ja oma pereliikmetest.

Väikestele ja suurtele loodusehuvilistele pakub lasteekraan.ee vaatamiseks sarja "Džungliraamatu safari", lehelt leiab ka mitmeid muinasjutufilme nagu "Hansuke ja Greteke", "Väike merineitsi" jt. Pisematele vaatajatele on lasteportaalis lustakaid multikaid nagu "Väike printsess", "Kollikool", "Hei, Kutsa!" ja "Hommiku-Hannes" ning kogu perele sobivat arhiivisisu nagu aegumatud lastelood "Kessu", "Vembu ja Tembu", "Pätu" jpm.

Lasteekraani järjejutu riiulil ootab rikkalik lastekirjanduse varamu – "Bullerby lapsed", lood Piia Präänikust, "Väike nõid" ja "Sipsik" on vaid mõned nimed audioraamatute pikast nimistust. Lasteportaal on ka lasteajakirja "Täheke" kodu, kust saab välja printida värvimis- ja meisterdamislehti. Koduõppe ajajoonelt leiab eri valdkondade õppevideoid matemaatika, eesti keele, muusika, looduse jm ainevaldkondade teadmiste täiendamiseks.