Rokkbänd Dramamama andis välja singli pealkirjaga "Rhythm of the Sun". Tegemist on esimese avalikustatud looga, mille bänd uues koosseisus salvestas.

Dramamamale toob selle aasta kevad kaasa uue hingamise, sest bändis mängib nüüdsest kitarri Jörgen Pakkas, trummide taga on Soomest pärit Jeremia Kangas ning ühiselt on salvestatud juba mitu lugu, mis järjest kuulajateni jõuavad. Samuti on töös uus täispikk stuudioalbum.

"Oleme selle seltskonnaga muusikat kirjutanud juba paar aastat ning kuna meie senine kitarrist Laur Joamets elab juba aastaid USA-s, leidsime ühiselt, et Dramamamal on aeg jätkata uues koosseisus. Meil on kolme plaadi jagu ägedat muusikat, mida saame nüüd publikule jälle esitada ning ka uus album on juba töös," sõnas bändi solist ja asutajaliige Mikk Tammepõld.

"Idee uue koosseisuga Dramamama nime all jätkata tuligi tegelikult Lauri poolt. Uuel plaadil kuuleb ka tema kitarrimängu ning kui ta Eestisse satub, kutsume teda kindlasti ka lavale. Otti [Ott Adamsson, bändi endine trummar – toim.] fänname edasi Rita Ray ja Põhja Konna ridades," lisas ta.

Singel "Rhythm of the Sun" on esimene lugu, mis uue koosseisuga valmis sai.

"Uus singel astub võib olla meie senisest kõlapildist veidi välja, aga on oma juurtega ikkagi tugevalt rokkmuusikas. Üle kõige on mul hea meel, et Dramamama on uuesti bändina valmis tegutsema. Pärast Lauri ümberasumist Ameerikasse olen teinud muusikat veidi teistsuguse helikeelega ning igatsus selle bändi ja rokkmuusika energia järele jäi kriipima," ütles Tammepõld.

Dramamama on tegutsenud alates aastast 2008 ning selle aja jooksul välja andnud kolm stuudioalbumit: "Dramamama" (2009), "VIP" (2012) ning "Uphill Battle" (2020), viimane neist oli ka 2020. aasta Eesti muusikaauhindade jagamisel nomineeritud aasta rokkalbumi kategoorias.