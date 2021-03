Glenn Close on sama rolli eest nomineeritud nii Oscarile kui ka Kuldvaarikale

Tegemist on Close'i kaheksanda Oscari nominatsiooniga, võitnud ei ole ta seni aga kordagi, kirjutab Consequence of Sound.

Oscarit jahib ta tänavu parima naiskõrvalosatäitja kategoorias ja tema konkurendid on Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfried ("Mank") ja Yeri Han ("Minari").

Kuldvaarikatel kandideerib ta aga sama rolli eest halvima naiskõrvalosatäitja tiitlile. Samas kategoorias on nomineeritud ka Lucy Hale ("Fantasy Island"), Maggie Q ("Fantasy Island"), Kristen Wiig ("Wonder Woman 1984") ja Maddie Ziegler ("Music").

Ka varem on mitmed näitlejad olnud samal aastal nii Oscarile kui ka Kuldvaarikale nomineeritud. Ühe ja sama rolli eest on kahele auhinnale olnud nomineeritud aga vaid kaks näitlejat – James Coco ("Only When I Laugh") ja Amy Irving ("Yentl"). Kumbki neist ei võitnud ei Oscarit ega Kuldvaarikat.

Kuldvaarikaid ja Oscareid jagatakse aprillis.