Silver Laas haiglas töötamisest: ühine vaenlane hoiab inimesi ülimalt ühtsena

Laas töötab teist nädalat Ida-Tallinna keskhaiglas erinevate koroonaosakondade vahel. Päris patsientide juures ta ei viibi, kui aitab arste, õdesid ja hooldajaid lihtsate asjadega. "Tuleb analüüse ja asju, mida viia laborisse või tuua patsientide riideid, kes saavad koju. Seega lihtsustan niigi suure koormuse all olevate meditsiinitöötajate elu," selgitas Laas oma tööd haiglas.

Laasil endal meditsiinialast haridust pole, küll aga töötab tema abikaasa samas haiglas õendusjuhina. "Minu töö on täiesti kinni ja mõtlesin, et äkki võiks midagi rohkem anda. Abikaasal on tutvused majas sees, ta võttis ühendust ja see oli kokkusattumus, sest see sama koht sinna just loodi - jooksupoiss, kes jaksaks joosta mööda treppe ja ei väsiks."

Kohe kutsus ta kampa ka sõbrad bändist ning praegu käiaksegi Trafficu bändikaaslase Joonas Sarapuuga koos haiglas abiks, igal nädalal 20 tundi. "Mind võeti haruldaselt soojalt vastu," rääkis ta.

"Kui on üks vaenlane, siis see ühendab inimesi. Näen nende omavahelisi suhteid ka, see õlg õla kõrval tunne on ülimalt tugev ja seda on endal kohutavalt inspireeriv näha," rääkis Laas. "Muidugi on neil raske, muidugi on nad väsinud, kuulen lugusid, kuidas nad öö läbi käivad ja tehakse tööd ja kogu aeg on tamp taga. Aga see ühine vaenlane hoiab inimesi ülimalt ühtsena ja mul on tunne, et mida raskemaks läheb, seda ühtsemad nad on."

Haiglast nakkust saada ta ei karda. "Olles seal olnud ja nähes elu sees, siis mulle tundub, et seal majas sees on see läbi mõeldud. Mul on suurem võimalus saada koroona mujalt, kui sealt. Seal peetakse tähtsaks, et inimesed ise ei haigestuks ja enesekaitsevahendeid kasutatakse. Nii et mina ei karda seal majas olla."

Laas tõdes, et tal on viimase seitsme kuu jooksul olnud kolm kontserti. Ta rääkis, et tema aitamine haiglas on sümbioosis ka kultuurielu taastumisega - mida vähem on tööd haiglas, seda suurem on võimalus, et varsti saab jälle kontserte anda. "Töötan seal seni, kuni endal hakkab tööd tekkima ja neil sellevõrra tööd vähemaks jääb."