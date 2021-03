Sööklapidaja: ma kardan veganeid

Reet Kross töötas kohalikus sigalas ning kui ta koondati, ei suutnud tegevuseta jääda ja hakkas sööklat pidama. "Kuidas inimene seisab seina ääres? Kui ühe päeva raamatut loen, kas ma teist päeva tahan? Ikka tahad liigutada ja tööd teha. Mina ei ole kuskil seina ääres seisnud kunagi," rääkis ta. Lisaks toidule teeb Kross ka kõik muu - on kassas, peseb põrandad ja nõud ning kütab ahju.

Palju kliente on tal siis, kui ümbruskonnas ehitustööd käivad. Nii on tal olnud rohkelt suid toita näiteks tänu lähedalasuvate teetööde kui ka laudaehituse tõttu. Head kliendid on ka rekkajuhid, kes oma marsruuti spetsiaalselt Reta tare külastamiseks kohandavad. "Rekkad planeerivad oma ettenähtud puhkuse siia. Neil on oma raadioside ka ja nad ütlevad üksteisele, et täna oli see söök."

Ka lähedalasuvatel kalmistutel käijad on Reta tare tihedad külalised. "Meil on palju kalmistuid ja inimesed käivad kalmistul. Tartust käivad kaks vanapaari ja ütlevad, et ilma minu juures käimata ei saa kalmistul käia," rääkis Kross.

Kross ütles toimetuleku kohta, et puudu ei tule, aga üle ka ei jää. "Tallinnas on hinnad teised ja siin sellised. Kui ma Tallinna hinnad paneks, siis ma usun, et see ei töötaks," tõdes ta.

Krossi kokandusoskused pärinevad lapsepõlvest, kui pidi kartuleid korjama ja liha soolama, hiljem täiendas oskusi kokanduskursustel.

Kõige populaarsemad on erinevad liharoad, näiteks seapraad ja šnitsel. "Ma ei tea, kuidas inimesed kogu aeg liha tahavad, aga see on toitev ju," rääkis Kross. "Ma kardan veganeid, sest veganitoite ma ei ole õppinud veel tegema. Aga nad saavad valida ja on ka selliseid, kes võtavadki ainult kartuleid ja salateid."