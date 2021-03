Timo Diener ennustas Oscarite võitjaid

Parim film ja parim lavastaja - "Nomaadimaa", režissöör Chloe Zhao

"Nomaadimaa" ("Nomandland") Autor/allikas: Kaader filmist

"Võib-olla see on see aasta, kus parimaks lavastajaks saab inimene, kes on valmis teinud parima filmi. Tihti tahetakse seda jõukust jagada ühtlaselt, et parima filmi saab mõni teine," rääkis Diener. "Loodan, et mõlemad auhinnad lähevad "Nomaadimaale" ja selle režissöörist Chloe Zhaost saab esimene asiaadist naine, kes saab Oscari."

""Nomaadimaa" on film, mis räägib naisest, kes on kaotanud nii töö, abikaasa kui ka veidratel asjaoludel oma kodulinna, mis on kinni pandud pärast sealse kaevanduse kinni panemist. Ta elab oma furgoonautos ja sõidab paigast paika ja lävib teiste samasugust saatust omavate inimestega," rääkis Diener filmist ja lisas, et see on pilguheit tänapäeva Ameerika eluolusse.

Parim naispeaosa - Carey Mulligan "Paljutõotav noor naine" ("Promising Young Woman")

Carey Mulligan filmis "Paljutõotav noor naine" Autor/allikas: SCANPIX/CAP/RFS

"Mõtlesin, et annaks Francis McDormandile (peaosa filmis "Nomaadimaa" - toim.) tema karjääri kolmanda Oscari, aga mõtlesin, et läheb liiga üksluiseks. Ma pakun, et seekord võib võit minna Carey Mulliganile," rääkis Diener. "Noorele eale vaatamata on ta olnud nomineeritud mitu korda ka varasematel aastatel. Seekord muljetavaldav roll filmis "Paljutõotav noor naine", kus ta on omamoodi kättemaksuretkel nädalast nädalasse ja tema kättemaksuretk on suunatud mitte väga džentelmenlike meeste poole."

Parim meespeaosa - Chadwick Boseman "Ma Rainey's Black Bottom"

Chadwick Boseman (keskel) filmis "Ma Rainey's Black Bottom" Autor/allikas: SCANPIX/David Lee/Netflix via AP

"Arvan, et selle Oscari saab seekord postuumselt Chadwick Boseman rolli eest filmis "Ma Rainey's Black Bottom", mis kunagi poleks kinodesse jõudnudki, sest seda saab igaüks Netflixist vaadata. See jäi tema liiga lühikeseks jäänud karjääri viimaseks filmiks."

Parim naiskõrvalosa - Maria Bakalova "Borat 2"

Maria Bakalova filmis "Borat 2" Autor/allikas: SCANPIX/Amazon Studios via AP

"Võtame viimaste aastate suurima riski ja võtame kõige mustema lamba. Laiale maailmale täiesti tundmatu 24-aastane Bulgaaria näitleja, kes oli piisavalt tundmatu, et mängida Sasha kõrval tema tütart."

"Tema suureks saavutuseks oli see, et ta meelitas intervjuu ajal lõksu Rudy Giuliani ehk Donald Trumpi parema käe ja ihuadvokaadi, kes siis intervjuu ajal hakkas tegema kõlvatusi," rääkis Diener.

Parim meeskõrvalosa - Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah"

Daniel Kaluuya filmis "Judas and the Black Messiah" Autor/allikas: SCANPIX/Warner Bros. Pictures via AP

"Härra Kaluuya kehastab rühmituse Mustad Pantrid liidrit. Tegu on karismaatilise näitlejaga ja karismaatilise tegelaskujuga, keda ta kehastab, ja see kompott võib tuua talle võidu," ennustas Diener. "Ainuke ohufaktor on see, et samast filmist kandideerib veel üks mees samas kategoorias, mis võib tuua kaasa häälte poolitamise ja kui see aset leiab, võib võitjaks saada Sasha Baron Cohen rolli eest filmis "The Trial of the Chicago 7"."

"Aga arvan, et Daniel Kaluuya, kes oli nomineeritud mõni aasta tagasi filmi "Get Out" eest, võtab seekord kuldse mehikese koju kaasa."