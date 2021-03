15. veebruaril alanud konkurss kogus kuu aja jooksul naljakaid ja etteütlust iseloomustavaid keelemeeme. Vikerraadioni jõudis üle 200 keelemeemi.



"Rõõmustav on näha, et inimestel pole kadunud naljasoon ja osatakse enda üle naerda. Tegelikult on eesti keeles palju veaohtlikke sõnu, milles kiputakse eksima. Vääratused on inimlikud ning vahel ka humoorikad," sõnas konkursi eestvedaja Hege-Lee Paiste.



Rahva lemmikmeemi autor on Marta Dolgošev pildiga "Vaoshoitud".

Keelemeem Autor/allikas: Marta Dolgošev



Vikerraadio toimetuse lemmikud:

Eerika Eensalu

Keelemeem Autor/allikas: Erika Eensalu

Epp Emili

Keelemeem Autor/allikas: Epp Emili

Egert Verbak

Keelemeem Autor/allikas: Egert Verbak

Kevin Kräkel

Keelemeem Autor/allikas: Kevin Kräkel

Rene ja Kristjan Kundla