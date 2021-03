Mustafa Celik: türklasele on eesti keel lihtne

ETV operaator Mustafa Celik on elanud Eestis juba 2008. aastast ning räägib eesti keelt. Celik ütles "Vikerhommikus", et eesti keele selgeks õppimine oli tema jaoks lihtne.

"Türklaste jaoks on lihtne eesti keelt õppida, sest meil on hääled ja reeglid samad, sõnad on teistmoodi, aga muidu on lihtne," rääkis Celik.

Eesti keele õppis ta selgeks üsna kiiresti. "2008 tulin Eestisse, alguses suhtlesin inimestega inglise keeles või, kes oskas, siis prantsuse keeles," meenutas ta. Keele õppimisel aitas teda palju operaatoritöö ajal kõrvaklappidest režissööride ja teiste operaatorite omavaheliste vestluste kuulmine, samuti ka raadio kuulamine. "Mul käis alati autos või kodus raadio. Alguses oli pikk jutt nagu üks sõna, aga see aitas mind väga palju."

"Esimesed sõnad olid muidugi "tere" ja muud, mida õpetatakse välismaalastele, nagu "terviseks" ja halvad sõnad, mida raadios ei saa öelda," meenutas Celik keeleõpingute algust. Kõige esimesena õppis ta ära eestikeelsed numbrid, kui abikaasa ja oma õdedega Türgis elades kaarte mängis. "Kelle käes oli rohkem kaarte, see kaotas ja abikaasa pidi kokku panema, palju punkte oli käes ning ta luges "üks, kaks, kolm, neli" ja kuni sajani numbreid! Seda mäletan hästi ja need õppisin kiiresti ära."

Tähtsate eestlastega tutvus Celik juba siis, kui eestlannast abikaasaga veel Istanbulis elas. "Ma nägin Türgi televisioonigraafikus Ansipit ühes programmis ja ütlesin abikaasale, et lähme tutvume, ma olen teletöötaja ja saan minna ministriga vabalt suhelda," meenutas ta.

Seal sai ta tuttavaks ühe ETV operaatoriga. "Läksin tema juurde, rääkisin, et mõtleme Eestisse kolida. Ta ütles, et helista, kui sa tuled, ja ma tutvustan sind oma ülemusele. Ta andis oma numbri, mõtlesin, et okei, see on käes, nüüd räägime suursaadikuga ja pärast peaministriga," rääkis ta. Nii saigi ta mõned sõnad vahetada ka toonase Eesti peaministri Andrus Ansipiga.

"Mäletan, et Ansipiga rääkisime järgmine aasta laulupeol, kus olin ETV operaatorina kohal ja kui Ansipiga eesti keeles rääkima hakkasime, oli ta nii üllatunud, et nii kiiresti eesti keele selgeks õppisin, sest alles rääkisime Istanbulis inglise keeles," naeris Celik.

Celik nentis, et muidugi on eestlastel omapärad, aga sellegipoolest meeldivad talle eestlased väga. "Eestlased vajavad natuke distantsi ja aega. Eestlased on väga toredad, aga läheduse saamiseks on vaja aega või natuke viina. Kui oled peol, siis viin aitab ajada protsessi kiiremaks," naljatles ta.

Mullu ka Eesti kodakonsuse saanud Celik näeb end Eestis elamas veel pikka aega. "Mulle väga meeldib Eesti, see on laste kasvatamiseks, lastele õppimiseks, koolis käimiseks ja nende turvaliseks eluks ideaalne riik."