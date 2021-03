Selgusid Läti, Rootsi ja Islandi tänavused eurolood

Lätit esindab tänavu Samantha Tina looga "The Moon is Rising", mis räägib tugevatest ja imetlusväärsetest naistest.

Tina pidi Eurovisioonil osalema ka eelmisel aastal ning ta on Eurovisiooni fänn olnud pikka aega. Ta on Läti eurolaulu konkursil osalenud kuus korda ja kaks korda Leedu eurolaulu konkursil. Ka oma diplomitöö kirjutas ta Eurovisioonist, analüüsides, kuidas valitakse eurolaulu nii Lätis kui ka Leedus.

Läti on Eurovisiooni võitnud ühel korral, 2002. aastal.

Eurovisiooni üks edukamaid riike Rootsi saadab tänavu Eurovisioonile Tusse looga "Voices", mis jutustab vabadusest ja kõikide häälte kuulda võtmise olulisusest.

Rootsit kandideerisid Eurovisioonile esindama ka näiteks 2011. aastal Eurovisioonil käinud Eric Saade, kes saavutas teise koha, ja eelmise aasta võitja The Mamas, kes saavutas kolmanda koha.

Rootsi on Eurovisiooni võitnud kuuel korral – aastatel 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015. Neist rohkem kordi on võitnud vaid Iirimaa, kes on võidu koju viinud seitsmel korral.

Eelmise aasta üks favoriite, Islandit esindama pidanud Daði og Gagnamagnið võistleb Eurovisioonil ka tänavu. Kui eelmisel aastal lauluvõistlus ära jäi, otsustasid Islandi eurolaulu konkursi korraldajad, et 2021. aastal saab artist Eurovisioonile priipääsme.

Daði esitab tänavu loo "10 years", mis on pühendatud tema abikaasale, kellega ta on koos olnud üle kümne aasta.

Island ei ole Eurovisiooni kordagi võitnud ning nende seni parim tulemus on teine koht aastatel 1999 ja 2009.