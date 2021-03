Selgusid Grammyde võitjad

Beyonce, kellel oli juba 24 Grammyt, võitis pühapäeval lisaks veel neli ja on nüüd 28 Grammyga läbi aegade enim Grammysid võitnud naismuusik, seda kohta hoidis varem Alison Krauss. Ühtlasi jagab Beyonce koos Quincy Jonesiga teist kohta enim Grammysid võitnud muusikute üldedetabelis Ungari-Briti helilooja Sir Georg Solti järel.

Billie Eilish võitis teist aastat järjest aasta salvestise Grammy ja on läbi aegade teine muusik, kel see õnnestub. Sel korral võitis ta selle loo eest "Everything I Wanted". Eilish ja tema vend Finneas võitsid Grammy ka loo "No Time to Die" eest, mis on loodud eesoleva, samanimelise James Bondi filmi jaoks.

Taylor Swift võitis kolmandat korda aasta parima albumi Grammy, sel korral albumi "Folklore" eest. 2010. aastal võitis ta Grammy samas kategoorias albumi "Fearless" ja aastal 2016 albumi "1989" eest. Ta on esimene naismuusik, kes on võitnud aasta parima albumi Grammy kolmel eri aastal.

Taylor Swift võitis oma kolmanda Grammy aasta parima albumi kategoorias. Autor/allikas: SCANPIX / AP / Jordan Strauss

Fiona Apple, kes võitis viimati Grammy 23 aastat tagasi, 1998. aastal loo "Criminal" eest, võitis pühapäeval oma elu teise ja kolmanda Grammy, parima alternatiivalbumi Grammy albumi "Fetch the Bolt Cutters" eest ja parima rokkesituse Grammy loo "Shameika" eest.

The Strokes võitis albumi "The New Abnormal" eest oma elu esimese Grammy auhinna parima rokkalbumi kategoorias. Albumi "King's Disease" võitis oma esimese Grammy parima räpialbumi kategoorias ka Nas.

Grammy parima muusikavideo kategoorias võitis Beyoncé muusikavideoga "Brown Skin Girl", kus teeb lisaks WizKidile kaasa ka tema tütar Blue Ivy Carter, mis tähendab, et 9-aastane Blue Ivy on läbi aegade teiseks noorim Grammy võitnud artist.

Billie Eilish ja tema vend Finneas võitsid Grammy ka loo "No Time to Die" eest, mis on loodud eesoleva, samanimelise James Bondi filmi jaoks. Autor/allikas: SCANPIX / AP / Jordan Strauss

Kanye West võitis aga albumi "Jesus Is King" eest Grammy parima kaasaegse kristliku muusika albumi kategoorias.

*****

AASTA ALBUM

Jhene Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol. 3

Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood's Bleeding

VÕITJA: Taylor Swift – Folklore

AASTA SALVESTIS

Beyonce – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

Doja Cat – Say So

VÕITJA: Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don't Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion ft Beyoncé – Savage

AASTA LUGU

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don't Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

VÕITJA: H.E.R. – I Can't Breathe

JP Saxe ft. Julia Michaels – If the World Was Ending

PARIM UUS ARTIST

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

VÕITJA: Megan Thee Stallion

PARIM SOOLOESITUS POPIS

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don't Start Now

VÕITJA: Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

PARIM DUO/GRUPI ESITUS

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un Dia (One Day)

Justin Bieber Featuring Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

VÕITJA: Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver – Exile

PARIM POPVOKAALALBUM

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

VÕITJA: Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

PARIM TANTSU-/ELEKTROONILISE MUUSIKA ALBUM

VÕITJA: Kaytranada – Bubba

Arca – KiCk i

Baauer – Planet's Mad

Disclosure – Energy

Madeon – Good Faith

PARIM ROKKESITUS

VÕITJA: Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

HAIM – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

PARIM ROKKLUGU

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

VÕITJA: Brittany Howard – Stay High

​

PARIM ROKKALBUM

Fontaines D.C. – A Hero's Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound and Fury

VÕITJA: The Strokes – The New Abnormal

PARIM ALTERNATIIVMUUSIKAALBUM

VÕITJA: Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jamie

Tame Impala – The Slow Rush

PARIM METAL-ESITUS

VÕITJA: Body Count – Bum-Rush

Code Orange – Underneath

In This Moment – The In-Between

Poppy – Bloodmoney

Power Trip – Executioner's Tax (Swing of the Axe) – Live

PARIM R&B-ESITUS

VÕITJA: Beyoncé – Black Parade

Jhené Aiko feat. John Legend – Lighting & Thunder

Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign – All I Need

Brittany Howard – Goat Head

Emily King – See Me

PARIM R&B-LUGU

VÕITJA: Rober Glasper feat. H.E.R. – Better Than I Imagine

Beyoncé – Black Parade

Tiana Major9 & Earthgang – Collide

Chloe x Halle – Do It

Skip Marley & H.E.R. – Slow Down

PARIM PROGRESSIIVSE R&B ALBUM

Thundercat – It Is What It Is

Jhené Aiko – Chilombo

Chloe x Halle – Ungodly Hour

Free Nationals – Free Nationals

Robert Grasper – Fuck Yo Feelings

PARIM RÄPPESITUS

Big Sean ft. Nipsey Hussle – Deep Reverence

DaBaby – Bop

Jack Harlow – What's Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

VÕITJA: Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – Savage

Pop Smoke – Dior

PARIM MELOODILISE RÄPI ESITUS

VÕITJA: Anderson .Paak – Lockdown

DaBaby feat. Roddy Ricch – Rockstar

Drake feat. Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

Roddy Ricch – The Box

Travis Scott – Highest in the Room

PARIM RÄPPLUGU

Lil Baby – The Bigger Picture

Roddy Ricch – The Box

Drake Featuring Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

VÕITJA: Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – Savage

PARIM RÄPPALBUM

D SMOKE – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

VÕITJA: Nas – King's Disease

Royce 5'9" – The Allegory

PARIM FOLKALBUM

VÕITJA: Gillian Welch & David Rawlings – All the Good Times

Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

Leonard Cohen – Thanks For the Dance

Laura Marling – Song For Our Daughter

The Secret Sisters – Saturn Return

PARIM HELIRIBA VISUAALMEEDIAS

VÕITJA: Hildur Guonadóttir – Joker

Max Richter – Ad Astra

Kamasi Washington – Becoming

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: The Rise of Skywalker

PARIM LUGU VISUAALMEEDIAS

VÕITJA: Billie Eilish – No Time to Die

Taylor Swift – Beautiful Ghosts

Brandi Carlile – Carried Me With You

Idina Menzel & Aurora – Into the Unknown

Cynthia Erivo – Stand Up

PARIM MUUSIKAVIDEO

VÕITJA: Beyoncé – Brown Skin Girl

Future featuring Drake – Life Is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

PARIM PRODUTSENT MITTEKLASSIKALISES VALDKONNAS

VÕITJA: Andrew Wyatt

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Grammy võitjate täisnimekirja näeb Grammyde kodulehelt.

Megan Thee Stallion läks 63. Grammy auhindade jagamiselt koju kolme Grammyga. Autor/allikas: SCANPIX / AP / Jordan Strauss

Grammyde nominendid kuulutati välja novembris. Enim nominatsioone kogus Beyoncé, kes kandideeris auhinnale üheksas kategoorias. Talle järgnesid Taylor Swift, Dua Lipa ja Roddy Ricch, kes kogusid kuus nominatsiooni.