Neuroloog Toomas Toomsoo: tomat on tugev migreeniprovokaator

"Migreenivalu on tavaliselt selline, mis pahatihti lülitab inimese igapäevasest elust välja. Teame ajaloost, et migreen on alati olnud, aga aastal 2021 me lõplikult ei tea, mis migreeni põhjustab, mis see biokeemiline mehhanism on," tõdes Toomsoo.

Ta rääkis, et on jõutud teadmisteni, mille kohaselt võivad mõned toidud migreeni tekitavat ainet võivad blokeerida või hoopis nende ainete vabanemist aktiveerida. Enda raamatus kirjutabki ta, kuidas õige toitumisega migreeni leevendada või selle hoopis täielikult vabaneda.

"Püüdsin sellessse raamatusse koguda momente, mida inimesed mu vastuvõttudel on 20 aasta jooksul küsinud," rääkis Toomsoo ja lisas, et kirjutas raamatu eelkõige inimestele, kes tahavad iseendaga tegeleda. "Kes ei taha ainult tablette võtta, võib mõelda siis näiteks toidule, vaadata, mida nad eelmisel päeval sõid, kui järgmisel päeval tekkis migreen. Võtavad raamatu lahti ja vaatavad, et siin on sellised toiduained, mida tõepoolest eile sõin."

Kui enamasti armastavad arstid öelda, mida ei tohi teha, ja jääb ütlemata see, mida tohib teha, siis tema raamatus on toiduained, mida võib süüa.

Raamatut kirjutades õppis Toomsoo ka ise nii mõndagi uut, näiteks et avokaado ja ka tomat võivad migreeni tekitada. "Vaatamata sellele, et olen nii pikalt migreeniga patisentidega toimetanud, ei teadnud ma, et tomat on suhteliselt tugev migreeniprovokaator. Mõeldes selle peale, kuidas meil täna toidulaual aasta läbi tomat, kirsstomatid ja muud tomatid..."

Üks migreeniprovokaator on ka paast. "Paast võib vallandada peavalu. Eelmisel nädalal kaks patsienti, kes tegid paastu läbi, ütlesid, et nende migreenid halvenesid. Nii et nälgimine ei ole hea. Sööge väikeste kogustega, aga suhteliselt sagedasti."

"Päris lolliks ei ole ka mõtet minna enda jälgimisega, see on teine äärmus, et nüüd keskendudagi, mis on doktor Toomsoo raamatusse kirjutanud, hakkan ühte tulpa sööma. See pole mõistlik, siis peab varsti minema mõne teise arsti juurde," manitses Toomsoo. "See raamat võiks olla abimees inimestele, kes tahavad lisaks olemasolevatele ravivõimalustele midagi muuta."