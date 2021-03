Kea: sain kirju, et ma pole nii andekas kui mu ema

Artistinimega Kea tuntud Ketter Orav tunnistas, et vahel on tõesti keeruline olla Kare Kauksi tütar. "Ütleme nii, et see latt on tõstetud väga kõrgeks. Ema on nii palju andnud eesti muusikasse," rääkis ta. "Eks mul on olnud raskeid aegu seoses sellega."

Ta meenutas viie aasta tagust Eesti Laulu, kui osales esimest korda looga "Lonely Boy". "Siis ma istusin ainult pea arvutis ja lugesin kõiki kommentaare, mida inimesed ütlesid ja arvasid."

"Eks ma olen saanud kirju, milllest isegi mu perekond ei tea, näiteks et ma ei ole nii andekas kui mu ema, mis mingil hetkel noore inimese elus teeb oma töö. See mõjuski üks hetk sellisena, et ma muutusin hästi enesekriitiliseks, tahtsin veidikene põgeneda ja tundsin, et see võib-olla ei olegi mulle, võib-olla peangi tegema midagi muud.

Nüüd on ta leidnud endas rahu ja eneseusu. "Ma usaldan, et elu viib tihti kohtadesse, kuhu peab, siis paned tükikesed kokku. Minu eneseusk kasvas ajaga tänu pere toetusele ja toredatele sõpradele."

Kea ema Kare Kauksi hoiab talle alati pöialt ja elab kaasa. Ta tõdes, et tänavu ta Eesti Laulu otsesaadet ei vaadanud. "Mu närv ei pea vastu tavaliselt. Pärast vaatasin üle ja isegi üllatusin, et tegelikult on temast täitsa tubli artist saanud, ta on julgemaks läinud," kiitis Kauksi tütart.

Eesti Laul 2021 esimese poolfinaali vaatajatele jäi meelde, kuidas Kea pärast esinemist pisarsilmil ema sõnumi ette luges. "Ma kirjutasin talle enne saadet. Me alati saadame väikeseid emotsionaalseid kirjakesi, mis ei ole lühikesed. Tavaliselt on need õpetajalikud, aga ma sain aru, et ta võib hakata üle mõtlema, mis on ka minu viga olnud ja ma ei taha seda talle. Mõtlesin, et pean toetama teda emotsionaalselt, nii et olen saatnud emotsionaalseid sõnumeid, et viia ta emotsionaalsele tasemele, kus ta saab seda emotsiooni edastada," selgitas Kauksi.

Kuigi praegu on emal ja tütrel suurepärane ja väga lähedane suhe, pole see Kauksi sõnul alati nii roosiline olnud. "See oli siis, kui Ketter tahtis keskkooli ajal ja pärast seda iseseisev olla, elas eraldi, käis tööl ja võttis väga palju asju ette, aga tervis andis tagasilööke," meenutab Kauksi. "Mina teadsin, et tal on vahel väga raske, aga millegipärast lapsed tõmbuvad endasse ja siis oli raske kontakti saada. Aga kui Ketter tuli koju elama jälle, siis kõik muutus, me saime teineteisest paremini aru."

Praegu on Kea veendunud, et tahab olla laulja. "Tahaks tunda seda tunnet, et rahvas laulab minu laule kaasa. See on see punkt, kuhu ma kord elus tahaks jõuda. Kui see ka nii ei lähe, siis ei lähe," rääkis Kea. "Ma arvan, et unistused ja soovid ajas ja eluga muutuvad. Mingi hetk tahaks ka pere luua. Ma arvan, et elu on põnev ja ma olen ise muutunud nii rahulikuks, et võtan päev korraga ja vaatan, kuidas läheb."

Kea esitas saates ka Heini Vaikmaa ja Oskar Ove loo "Lootus":