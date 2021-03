ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Raivo Trassile

Sel korral on ETV2 pühapäevane teemaõhtu pühendatud näitleja Raivo Trassile, kes tähistas 12. märtsil 75. sünnipäeva. Trass on end eestlaste mälestustesse kirjutanud nii punapäise Hans von Risbiterina "Viimne reliikvia" filmilindilt kui mitmete rollide ja lavastustega Eesti teatrites.

19.30 "Hommik Anuga. Raivo Trass"

2016. aasta "Hommik Anuga" saates oli külaliseks Raivo Trass.

19.50 "Kaks paari ja üksainus" (1996) (I ja II vaatus)

Illar Mõttuse lavalugu A. H. Tammsaare novelli alusel on ühtaegu tammsaarelik ja kaasaegne. Etenduse lavastas Tallinna Linnateatris Raivo Trass, kunstnik Kustav-Agu Püüman, muusikaline kujundaja Riina Roose. Mängivad Raivo Trass, Marje Metsur, Helene Vannari, Triinu Meriste, Lauri Nebel, Kalju Orro, Andres Ots, Ago Roo, Indrek Sammul.

21.45 "Viimne reliikvia" (1969)

"Liivimaa parim ratsutaja" Hans von Risbiter (Raivo Trass) tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbiterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia. Verepulmaks muutunud pulmapeolt päästab Agnese mitte tema tulevane abikaasa, vaid hoopis vaba mees Gabriel. Peagi on nende kannul klooster, Ivo Schenkenbergi kõrilõikajad ja pruudi suguvõsa. Ülejäänu, nagu teada, on ajalugu. 16. sajandil Liivi sõja päevil toimuva ajaloolise seiklusfilmi sündmustik, lausungid ja laulud on kinnistunud Eesti rahva meelde ning keelde.

Stsenaariumi kirjutas Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel" ainetel Arvo Valton, režissöör Grigori Kromanov, operaator Jüri Garšnek, kunstnik Rein Raamat, laulusõnade autor Paul-Eerik Rummo, heliloojad Uno Naissoo ja Tõnu Naissoo, laulude esitaja Peeter Tooma, filmi toimetaja Lennart Meri, tootmisjuht Raimond Felt. Tähtsamates osades Aleksandr Goloborodko, Ingrida Andrina, Elsa Radzina, Rolan Bõkov, Eve Kivi, Raivo Trass, Uldis Vazdiks, Peeter Jakobi, Karl Kalkun. Film taastati 2002. aastal. Film on kirjeldustõlkega.

23.15 "Tähelaev. Raivo Trass"

Kui stuudiokülaliseks on Raivo Trass, pole teatrimaailma vaja juurde mõelda - tal on see alati põues, täpsemalt südames. Näitleja, lavastaja, teatrijuht ja pedagoog - iga amet annab kuhjaga põhjusi, et hüüatada: "Tere tulemast, Teatri Mees!". Saatejuht Mati Talvik.