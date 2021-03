Erlend Štaub president Kaljulaidi pildistamisest: olin tormakas ja sain õigustatult väikese kõrvakiilu

IT-haridusega Erlend Štaub on pidanud ameteid keevitajast ehitajani, kuid alates 2010. aastast ta tegelenud fotograafiaga. Štaub ise eelistab end kutsuda seltskonnafotograafiks. Reeglina näeb teda punaste vaipade ääres ning viimastel aastatel on ta olnud ka presidendi vastuvõtu ametlik fotograaf.

"See on tõesti äge," ütles Štaub vastuvõttude pildistamise kohta. "Sa pead väga palju tööd tegema selleks, et nad vaataks sind, et nad seisaksid ja poseeriksid." Kõige paremini poseerivad tema sõnul muusikuid. "Ma ei tea, kust see tuleb, aga nii, kui kaamera välja võtad, oskavad nad väga hästi poseerida. Teisi on vaja natuke juhendada ja siis on väga hästi," tõdes Štaub.

Näiteks meenutas ta, kuidas kunagisele peaministrile Taavi Rõivasele poseerimisnippe jagas. "Temal oli kogu aeg see, et üks jalg oli natuke eespool. Ma ütlesin, et kuule, härra Taavi, ma näitan, kuidas peaks poseerima. Seisin korraks fotoseina juurde, ta vaatas, sai aru, ja iga kord, kui ta nüüd fotoseina juurde tuleb, ütleb, et ma tean, Erlend, kuidas peab olema! Taavi oskab väga hästi poseerida," kiitis fotograaf.

Millised on siis tema soovitused poseerimiseks? "Vaata kodus peeglist, mis nurga alt hea välja näed. Jälgi ka seda, kas kleiti kandes on käed paljad või mitte. Kui käed on paljad, siis mitte kunagi ei tohi neid suruda vastu keha, pigem hoida natuke puusas või natuke kehast eemal. Mehed ka samamoodi, tuleks hoida end sirgelt, vaadata otse, et ei kalduks kuskile, ning natuke naeratada," selgitas Štaub.

Tähtsaid inimesi pildistades tuleb teatud etiketist siiski kinni pidada ning sellise õppetunni sai Štaub mõned aastad tagasi tol hetkel värskelt presidendiks saanud Kersti Kaljulaidi pildistades. "Ma olin energiline, jooksin peale, unustades ära, kellega on tegemist. President küsis, mida ma teen. Ma vastasin, et teen ametlikku pilti ja ta ütles, et tal on ametlik pilt," meenutas Štaub.

"Ma oleks ju võinud minna, viisakalt vabandada ja küsida, kas võiksime teha ametliku pildi. Aga ma olin liiga tormakas ja sain õigustatult väikese kõrvakiilu. Pidingi saama ja jumal tänatud, et sain! Täna tuletan endale ikkagi meelde, et kui teatud kõrgete tegelastega kokku puutun, siis pean käituma korralikult ja viisakalt. See on kõige tähtsam, see on minu töö."

Viimastel aastatel on Štaub ainukese Eesti fotograafina käinud Cannes'i filmifestivali punasel vaibal staare pildistamas. "See on keeruline, aga selle nimel on kõvasti tööd tehtud, ja et seda positsiooni hoida, tuleb ka tööd edasi teha," tõdes ta. "Sa pead ikkagi näitama, et need pildid, mida sa teed, väärivad laiemale seltskonnale näitamist."

Festivalil, kus on peale tema veel kümneid ja kümneid fotograafe, on Štaubi sõnul kõige tähtsam saada pilt, kus staar otse kaamerasse vaatab. Selleks tuleb lihtsalt proovida tähelepanu saada. "Vehid käega, teed kõva häält," ütles ta. "Karjun nii kõvasti, et igal õhtul peab ennast natuke ravima, et hommikuks oleks jälle vormis."

"Skandaale on, peaaegu ka kaklemist ja ebaviisakat käitumist," tõdes Štaub. "Seal on juhtkond, kes kontrollib melu, fotograafe ja liikumisi, ja kui midagi valesti teed, siis on sul badge läinud ja hakka koju astuma."

Konkurents punase vaiba ääres on mõistagi suur. "Kõik fotograafid, kes tulevad, on selle eesmärgiga väljas, et saada parim pilt," rääkis ta. "Me oleme kõik sõbrad, aga vahel nimetame end loomaaiaks - oleme kõik väga head sõbrad, aga kui lihatükk sinna visatakse, siis kes kiirem ja kes parem, see parema pildi saab."

Vahel on lihtsalt õnne vaja. "Rihanna pilt oli väga keeruline, mul oli väga halb koht ka. Ma olin väga kurb ja mõtlesin, et ma ei saa seda pilti," meenutas ta. "Rihanna oli juba kaugele ära läinud. Ma mõtlesin, et kui ta nüüd korraks seisma ei jää ja ümber ei pööra, siis on kõik, ei saagi pilti. Aga siis ta jäi korraks seisma ja ma sain selle pildi kuskilt nööride tagant."

Rihanna Autor/allikas: Erlend Štaub/kuvatõmmis saatest "Hommik Anuga"

Liigselt Štaub oma pilte ja portreeritavaid ei töötle. "Ma töötlen kõik pildid ära, sätin valgused, pehmused, kõik asjad panen paika, aga ma ei hakka kortse täielikult siluma, ma ei hakka kedagi kõhnemaks tegema. Minu arvates ei ole see ka väga eetiline, kui ma kellegi totaalselt ära muudan. Kui vahel mõne kaane jaoks on vaja teha, siis loomulikult me teeme seda, aga vabatahtlikult ma ei julge seda riski ette võtta, see ei ole minu töö," nentis ta.

Just staaridele lähedale pääsemine on see miski, mis teda selle töö juures võlub. "See on võib-olla minu lapsepõlveunistus kuskilt välja tulla ja vaadata neid ägedaid inimesi ja neid näitlejaid," rääkis Štaub. "Mul on kogu aeg selline unistus olnud, et ma tahaks mingil määral tegemist teha nendega. Fotograafitöö tuli ja see on geniaalne võimalus neile lähedale saada."

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.