Selgusid Kuldse Vaarika nominendid

Downey jr. on nomineeritud halvima meesnäitleja ning halvima ekraanikombo kategoorias, põhiliselt enda halva ja ebaveenva kõmri aktsendi tõttu. BBC filmikriitik Mark Kermode on Downey jr. Dolittle'i rolli kirjeldanud kui šokeerivalt halba esitust.

Halvima naisnäitleja kategoorias on muuseas nomineeritud Katie Holmes, Kate Hudson ja Anne Hathaway. Varasemalt Oscari võitnud Hathaway on nomineeritud Kuldsele Vaarikale kahe filmi eest - ajakirjanikurolliga Netflixi filmis "The Last Thing He Wanted" ning nõiarolli eest filmis "The Witches".

Poola erootiline triller "365 Days" on tänavusel Kuldsel Vaarikal nomineeritud kuues kategoorias. Vastuoluline film tekitas mullu poleemikat ning algatati kampaania, et see Netflixist eemaldada. Lauljatar Duffy, kes avaldas mullu, et on langenud seksuaalvägivalla ohvriks, ütles avalikus kirjas Netflixile, et "365 Days" ilustab brutaalse seksikaubanduse teemat.

Adam Sandler, kes on ka varasemalt olnud Kuldsetele Vaarikatele nomineeritud, naaseb taas nominatsiooniga halvima näitleja kategoorias filmis "Hubie Halloween".

Nominatsioone on pälvinud ka Trumpi administratsiooni liikmed. USA eelmise presidendi advokaat Rudy Giuliani on nomineeritud kahes kategoorias oma rolli eest filmis "Borat 2".

Kuldse Vaarika täielikku nominatsioonide nimekirja näeb auhinnagala kodulehel.