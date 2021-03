Vinnis tegutseb Eesti esimene Soome kelgu klubi

"Tegelikult oleme me Vinni väristajad ehk võrriklubi, aga meie peadirektor Rein ütles, et me oleme viltsedad võrrisõitjad talvel, sest kui käisime sõitmas, siis tavaliselt on sõit 100 km ja seekord oli 19-20. Maa oli libe ja külmanud," selgitas Soomekelguklubi liige Raul Ivanov, kuidas mehed Soome kelguni jõudsid.

"Kelke on erinevaid, kõigepealt panime üles kuulutuse, et õpetajad tahavad Soome kelke ja mitmelt poolt küla pealt saime ka, nii et aitäh kõigile, kes on meile kelgud toonud," tänas Ivanov abilisi.

Klubis on praegu vahelduva eduga kümme liiget, enamus neist Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetajad.

"Eks ta on nostalgia, sest see on meie noorus, kui sellised kelgud olid igapäevakasutuses. Täna on see unustatud asi," tõdes teine liige Mart Pitsner, Vinni-Pajusti gümnaasiumi eesti keele õpetaja.