Keni nukk tähistas 60. sünnipäeva

"Kui mõelda, et väikesed tüdrukud tahavad mängida kodu, pere, kohtamas käimist ja kuhugi väljaminekut, siis selle jaoks on vaja palju tegelasi, mitte ainult ühte poissi ja ühte tüdrukut," selgitas Pärnits, miks Ken Barbie kõrvale loodi.

Barbie on Kenist kaks aastat ja kaks päeva vanem, kuid Ken on sentimeeter Barbiest pikem.

Eesti mänguasjamuuseumis on kõige vanem Ken 57-58 aastat vana. "Tema puhul on tore see, et ta on sellise vana näoga nagu neid tootma hakati. See on meile annetatud."

Kenid on Pärnitsa sõnul ajas muutunud. "Mattel, kes neid toodab, rõhutab, et nii nagu aeg muutub meie ümber, muutuvad ka Kenid," rääkis ta. "Siin on lilla vestiga tegelane, kes oli populaarne kui teda 1990. aastate alguses toodeti, aga samas tekkis palju segadust, sest hakati nurisema, et ta pole võib-olla piisavalt mehelik ja ta võeti sellepärast tootmisest maha."

"Tänapäeval on jällegi hakatud jälgima, et millised on tänapäeva ininimeste soengud, et Ken käiks ka ajaga kaasas," rääkis Pärnits ja näitas juuksekrunniga Keni, kes on moodne barista, kohvitops käes ja baristapõll ees.

"Kenil, täpselt samamoodi nagu Barbiel, on kümneid ja kümneid ameteid. Ta on olnud barista, tuletõrjuja, olümpiavõitja, surfar. Nukkudega mõeldaksegi seda, et igaüks saab endale selle nuku, mis talle südamelähedane on. Kui meeldib suustamine, siis saad osta suusatava nuku, kui meeldib korvpall, saad osta korvpalluri."