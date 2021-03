"Ringvaates" jagati nippe, kuidas tulbikimp kauem värske püsiks

"Kõige esimene asi, et lill säiliks, on lühike tarne, ehk parimal juhul Eestis kasvatatud lill," rääkis Rikets aiandi tootmisjuht Getriin Hermlin.

Tema sõnul on tähtsaim teha terava noaga sirge lõige. "Esiteks tulekski vett vahetada üle päeva ja jahedat vett panna," ütles Hermlin. "Vahel soovitatakse isegi jääkuubikuid. Tulp tahab külma vett, külma kohta ja ta ei taha otsest päikesepaistet, siis püsib ka kauem."

Ta lisas, et kui vaasis on liiga palju vett, siis see võib lehtede vahele minna ja lilled hakkavad mädanema, ning soovitas pigem panna vähem vett ja seda tihemini vahetada.

Üks nipp, kuidas tulbikimp kauem värske püsiks, on panna vette vasktraat. "Sama asi, mis säilitusaine, lihtsalt vanem meetod. Kui vask veega kokku puutub, tekib fungitsiid, mis hoiab vett mikroobidest puhtana."

Viimasena on võimalus säilitusainet vette panna. "Säilitusainega on see, et igale lillele on mõeldud eraldi säilitusaine, seda peab jälgima," pani Hermlin inimestele südamele.

Faktina, mida tema sõnul paljud ei tea, tõi Hermlin välja, et nartsiss, mida tihti tulbiga ühte kimpu pannakse, on mürgise mahlaga. "Kui tulbid ja nartsissid panna ühte vaasi, siis nad püsivad vähem aega ilusad."