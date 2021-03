I Wear* Experiment valiti uue rahvusvahelise arendusprogrammi finalistiks

HEMI Music Awards (HMA) on artistidele suunatud programm, mille fookuses on rahvusvahelise karjääri arendamine. HMA korraldajaks on rahvusvaheline artiste ja muusikatööstuse professionaale toetav projekt Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI). Osalejad valiti välja Eesti, Poola, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Kreeka artistide seast.

Programmis osalevast üheksast riigist valiti esimesse vooru 27 artisti ning neist omakorda teise 9 artisti. Eestit esindab teises etapis põhjamaine elektropop trio I Wear* Experiment. "Me täname züriid ja meil on hea meel esindada Eesti muusikat HEMI Music Awardsil vähemalt sama valjult ja väärikalt, nagu oleme esindanud Eesti muusikat kõikidel välisesinemistel siin- ja sealpool maakera," kommenteeris finaali pääsemist ansambli liige Hando Jaksi. "Ootame huviga järgmise etapi tegevusi ja loodame, et saame varsti esineda ka programmi sihtriikides. Kohvrid on pakitud, aga koguvad tolmu – meeskond on valmis startima, kui luba antakse."

Osalejad valis välja 27-liikmeline rahvusvaheline žürii, kelle seas on festivalikorraldajad, promootorid, ekspordikontorite ja kontserdipaikade esindajad ning muusikaajakirjanikud üheksast HEMI partnerriigist. Eestist on žüriiliikmetena kaasatud Tallinn Music Week festivali kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla, Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt ja Intsikurmu festivali korraldaja Mihkel Kübar.

"See protsess on olnud senimaani äärmiselt huvitav ning ka kõrvuavav. Konkursil on seinast seina muusikat, mis mulle isiklikult väga meeldib," rääkis Kübar. "Näiteks kuulates Põhja-Makedoonia erinevaid artiste, püüad silme ette manada kogu nende muusikas toimuva. Usun, et lõppvoorus on esindatud piire ületav ja äge muusika. Soovin kõikidele teises etapis osalejatele palju edu ning loodetavasti näeme neid esimesel võimalusel erinevatel Euroopa lavadel."

HEMI Music Awards 2021 koguväärtus on 36 000 eurot mis jaotub kolme etapi peale. Selle raames saavad valitud artistid osa neile suunatud arenguprogrammist ja kontaktiloomest, konsultatsioonidest rahvusvaheliste muusikatööstuse professionaalidega ning programmi viimases etapis tuge rahvusvahelisest meediakajastusest festivaliesinemisteni.

Tutvu kõigi 9 finalistiga HEMI kodulehel.