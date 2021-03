Selgusid Poola ja Põhja-Makedoonia tänavused eurolood

Tänavuste eurolaulude nimekiri on täienenud Poola ja Põhja-Makedoonia võistluslugudega.

Poolat esindab Eurovisioonil Rafal looga "The Ride". Loo autorid on Grammy nominatsioonidega Rootsi laulukirjutajad Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson ja Johan Mauritzson. Rafal on Poolas tuntud laulja ja telesaatejuht ning eelmisel aastal juhtis ta ka laste Eurovisiooni.

Poola pole Eurovisiooni kordagi võitnud ning nende seni parim tulemus on teine koht 1994. aastal.

Põhja-Makedooniat esindab lauluvõistlusek aga Vasil looga "Here I Stand". Vasil pidi lauluvõistlusel osalema ka möödunud aastal, mistõttu otsustasid Põhja-Makedoonia eurolaulu konkursi korraldajad talle tänavu uue võimaluse anda.

Ka Põhja-Makedoonia pole Eurovisiooni kordagi võitnud. Makedoonlaste seni parim tulemus on seitsmes koht 2019. aastal.