Kohaliku soul-muusika üks eestvedajaid Rita Ray avaldas uue singli "Love Ain't the Same", mille jaoks tegi koostööd Solid Gold Sound tiimiga.

Tegemist on esimese singliga alates Rita Ray edukast debüütalbumist "Old Love Will Rust".

Ühtlasi on "Love Ain't the Same" esimene pilguheit Rita Ray 2021. aasta sügisel ilmuvale teisele albumile. Heliloomes ja salvestustel tegutsetakse tihedas koostöös bändiga, kus kitarril on Kristen Kütner, trummide taga Ott Adamson, klahvidel Artis Boriss ja bassil Jasper Alamaa.

Eesti Raadio I stuudios salvestati Ray juhtimisel 11-liikmelise keelpilliorkestri arranžeeringuid. Singel ilmus digitaalselt plaadifirma Funk Embassy Records alt.

16. märtsil avaldatakse loole ka visuaal, mis on ühtlasi Rita Ray esimene muusikavideo.